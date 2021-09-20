Путин дал поручения после массового убийства в пермском вузе

Песков: Путин поручил направить глав Минздрава и Минобрнауки в Пермь после стрельбы в вузе

Президент России Владимир Путин дал поручения после стрельбы в пермском вузе и выразил соболезнования родным и близким жертв массового убийства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так, глава государства поручил главе правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путину доложено о произошедшем. «Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — заключил Песков.