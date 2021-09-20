Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования людям, которые потеряли родных при стрельбе в пермском вузе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путину доложили о происходящем в пермском вузе.

Ранее стало известно, что президент России поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в вузе.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. По предварительным данным, его совершил 18-летний молодой человек — он оставил сообщение в социальной сети перед нападением. В послании подозреваемый отметил, что не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Согласно последней информации, в результате вооруженного нападения погибли восемь человек.

