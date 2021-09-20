Отставной генерал ФСБ прокомментировал поведение напавшего на вуз в Перми

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал поведение 18-летнего студента, совершившего вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, назвав молодого человека «латентным психопатом». Его словам приводит НСН.

По мнению Михайлова, ужесточение законодательства не поможет защититься от таких людей, поскольку в подобных случаях главный вопрос заключается не в доступности оружия, а в психике человека. «Судя по его соцсетям, он был готов убивать чем угодно: ножом, бомбой, автомобилем. Так у него карты легли, что он купил ствол, и из этого ствола стал убивать», — рассуждал собеседник агентства.

По его словам, никакие специальные службы не помогут бороться с «латентными шизофрениками» и не позволят полностью исключить подобные случаи.

Ранее сообщалось, что 18-летний молодой человек, напавший на вуз, скончался в больнице, получив ранение при задержании.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми.