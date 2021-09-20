Сосед пермского стрелка рассказал о встрече с ним за полчаса до нападения на вуз

Сосед пермского стрелка: он был в необычной для себя одежде — берцах и балаклаве

Сосед студента, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), рассказал о встрече с ним за полчаса до нападения. Об этом сообщает «Газета.ru».

Россиянин пересекся со стрелком в лифте в 10:30 утра по местному времени (8:30 по Москве). «Он был в необычной для себя одежде. Обычно он ходил только в школьной форме. Но сегодня он был в боевом виде: в берцах, балаклаве и куртке черной», — рассказал очевидец.

Он отметил, что от дома стрелок уезжал на синем автомобиле Mazda. По словам соседа. это не был автомобиль такси. «Его увозил какой-то человек», — заключил россиянин.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Напавший на вуз студент был задержан. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт.

По уточненным данным Минздрава, в результате стрельбы погибло шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим.