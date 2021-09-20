Минздрав России заявил о шести погибших при стрельбе в Перми

Минздрав России: в результате стрельбы в Перми погибли шесть человек

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло шесть человек, ранее была информация о восьми умерших. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, 6 человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в ведомстве, также там уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В понедельник, 20 сентября, неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже сообщалось, что личность стрелка установлена: по словам учащихся ПГНИУ, это 18-летний первокурсник юридического факультета. Он был ранен при задержании и в настоящий момент в больнице.

В Пермском крае 21 сентября объявлен днем траура.