Раскрыт мотив вооруженного нападения на Пермский университет

Подозреваемый совершил нападение на пермский вуз из ненависти к людям

18-летний молодой человек, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, пошел на преступление из-за ненависти к людям. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, мотив подозреваемого сейчас проверяется следствием. О ненависти к людям напавший также упоминал в своем посте, опубликованном перед преступлением в соцсети. Запись уже заблокирована.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший был ранен при задержании, он сейчас в больнице.