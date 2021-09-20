В МВД рассказали о перестрелке напавшего на пермский вуз с полицейским

В МВД рассказали о задержании 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский госуниверситет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуацию студентов, а младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, где увидел вооруженного юношу. Заметив сотрудника ДПС, студент начал стрелять и был ранен ответным огнем.

Задержанному оказали первую медицинскую помощь.

Ранее в в Следственном комитете России сообщили, что Бекмансуров находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. В данный момент он находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми.

