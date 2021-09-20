Раскрыты подробности задержания пермского стрелка

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова ранил сотрудник ГИБДД. Подробности задержания в понедельник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, прибывший на место ЧП инспектор ГИБДД забежал в здание и произвел несколько выстрелов, после чего задержал его. Нападавшего госпитализировали.

Данные о его состоянии разнятся. Изначально сообщалось, что 18-летний Бекмансуров погиб по пути в больницу. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что задержанному удалось выжить и он находится в реанимации без сознания и в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением груди и конечностей.

Нападение на Пермский госуниверситет произошло в понедельник, 20 сентября. Вооруженный ружьем мужчина беспрепятственно прошел в здание и расстрелял всех, кто был на первом этаже, перед этим он открыл огонь по людям на улице и застрелил охранника на входе.