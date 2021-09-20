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Во время атаки на пермский вуз погиб пытавшийся остановить нападавшего охранник

Охранник Пермского госуниверситета погиб, пытаясь защитить студентов от нападавшего
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Фото: Алексей Романов / РИА Новости

Одним из погибших в результате нападения на Пермский госуниверситет стал охранник вуза. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудник попытался остановить нападавшего на входе в университет, но был застрелен. По данным Telegram-канала Baza, на входе в университет стояли два сотрудника охраны. Прежде чем войти в здание вуза, 18-летний Тимур Бекмансуров отрыл огонь по находившимся на улице людям.

Всего в ходе нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли восемь человек. В ходе полицейской операции нападавший получил ранение и скончался.

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