МВД рассказало о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет

Стрелявший в пермском вузе 18-летний россиянин задержан. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, утром в полицию поступило сообщение, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета раздаются выстрелы. «В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», — сообщили в МВД.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанным является 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Ранее 20 сентября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Пермском университете.

Стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. В послании подозреваемый отмечает, что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Молодой человек, по его признанию, давно готовился к нападению, собирал деньги на покупку огнестрельного оружия. Весной 2021 года у него уже была вся сумма

