Напавший на Пермский госуниверситет оказался жив

Mash: напавший на пермский вуз Бекмансуров подключен к ИВЛ в крайне тяжелом состоянии

18-летний Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, оказался жив и находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информацию подтвердили в Следственном комитете.

По доступным данным, состояние Бекмансурова оценивается как крайне тяжелое. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. В данный момент он находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее сообщалось, что молодой человек получил ранение в ходе задержания и скончался. Утверждалось, что врачи подключили подозреваемого к ИВЛ и везли в больницу, но по дороге он умер.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми.