В Пермском университете рассказали о несработавшем сигнале тревоги

Студенты сообщили о несработавшем сигнале тревоги после нападения на пермский вуз

В Пермском госуниверситете не сработал сигнал тревоги после вооруженного нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам студентов университета, по радио не сделали никаких объявлений. Они также добавили, что попасть на территорию университета может каждый желающий — проход на КПП свободный.

Как рассказали в Telegram-канале Baza, во время атаки на вуз тревожные кнопки нажимали три раза: две в 11:31 и одну в 11:43.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Ленте.ру», что вуз находился под охраной частной охранной организации и после поступления сигнала тревоги на место происшествия оперативно прибыла группа вневедомственной охраны Росгвардии, бойцы СОБР и ОМОН.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По предварительным данным, ее устроил 18-летний молодой человек. Его задержали.

В результате атаки погибли восемь человек. Одним из первых погибших стал охранник, который пытался остановить нападавшего. Всего, по данным Минздрава, пострадали 24 человека, 19 из них — с огнестрельными ранениями.