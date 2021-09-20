Напавший на пермский университет владел оружием законно

Росгвардия: подозреваемый в нападении на вуз в Перми получил оружие на законных основаниях

Подозреваемый в нападении на Пермский госуниверситет имел разрешение на оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, гражданин, устроивший стрельбу, владел охотничьим оружием на законных основаниях.

Вуз находился под охраной частной охранной организации и после поступления сигнала тревоги на место происшествия оперативно прибыла группа вневедомственной охраны Росгвардии, бойцы СОБР и ОМОН, отметил Грибакин.

Подозреваемый был владельцем зарегистрированного охотничьего оружия — гладкоствольной винтовки HUGLU калибра 12/76. Срок действия его разрешения истекал в мае 2026 года, сообщил советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, разрешительные документы на оружие были оформлены напавшим до вступлению в силу закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Хинштейн отметил, что сам подозреваемый признавал, что врачи не смогли выявить его преступные замыслы.

Депутат резюмировал, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в социальной сети. В послании стрелок отмечает, что что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт.

В результате нападения погибли восемь человек. По данным Минздрава, пострадали 24 человека, 19 из них — с огнестрельными ранениями.