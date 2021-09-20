Появилось видео покупки патронов в оружейном магазине напавшим на пермский вуз

Напавший на Пермский госуниверситет 18-летний студент приобрел 105 патронов в оружейном магазине еще 27 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot и публикует видео с камеры, установленной в торговом зале.

На появившихся кадрах видно, как молодой человек оплачивает покупку у кассира. Подозреваемый совершил в этом оружейном магазине четыре покупки, в первый раз он закупил патроны еще в мае.

Неизвестный совершил вооруженное нападение на пермский вуз 20 сентября. Он открыл стрельбу по студентам. Погибли восемь человек. Пострадали 24 человека. Возбуждено уголовное дело. Напавший был ранен при задержании.