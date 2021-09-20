Появилось видео из пермского университета в первые минуты после стрельбы

Видео: студентов и преподавателей эвакуируют из ПГНИУ в первые минуты после стрельбы

Появилось видео из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в первые минуты после стрельбы. Кадры публикует RT в своем Telegram-канале.

На записи видно, как студентов и преподавателей эвакуируют из здания.

Утром 20 сентября стало известно о том, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже сообщалось, что личность стрелка установлена. Им оказался 18-летний молодой человек. По словам учащихся в ПГНИУ, он был первокурсником на юридическом факультете.

Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в университете. Уточнялось, что проверяется информация о возможных сообщниках.

По данным местного Минздрава, в результате стрельбы погибли не менее четырех человек. Еще 14 — пострадали.