Пермский губернатор заявил о ликвидации «одного из нападавших» на вуз

Глава Пермского края Махонин заявил, что «один из нападавших» на вуз ликвидирован

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации «одного из нападавших» в университете. В настоящее время проверяется информация о возможных сообщниках, передает ТАСС.

По слова главы региона, вероятно, студенты «с перепугу что-то напутали». В настоящее время, отметил Махонин, выстрелы уже прекратились.

Ранее стало известно, что стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз. В послании подозреваемый отметил, что не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Молодой человек, по его словам, давно готовился к нападению, собирал деньги на покупку огнестрельного оружия.

Утром в понедельник, 20 сентября, неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза.