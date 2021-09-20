График Путина изменился из-за нападения на вуз в Перми

Глава ЦИК Памфилова: встреча с Путиным пока не состоялась из-за трагедии в Перми

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что график президента Владимира Путина изменился из-за вооруженного нападения на вуз в Перми и ее встреча с главой государства пока не состоялась. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах — вы знаете, что произошло в Пермском крае, — график президента изменился», — пояснила Памфилова.

По ее словам, запланированное мероприятие по итогам прошедших выборов в Госдуму состоится, вероятно, через полчаса.

Ранее Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким жертв массового убийства.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Предположительно, его совершил 18-летний молодой человек — он умер в больнице во время операции после того, как получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании. В результате ЧП погибли восемь человек. Данные о пострадавших уточняются. Возбуждено уголовное дело.