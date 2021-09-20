В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском вузе

Песков: после прошлых случаев со стрельбой были приняты необходимые законодательные меры

После прошлых случаев со стрельбой в учебных заведениях по поручению президента России Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сотрудники правоохранительных органов будут разбираться, что послужило причиной стрельбы в вузе. По словам Пескова, речь идет «о неких отклонениях молодого человека, который совершил убийство».

Представитель Кремля также заявил о наличии специального контрольного управления, которое «самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в вузе.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Предварительно, его совершил 18-летний молодой человек, который оставил сообщение в социальной сети перед нападением. Согласно последней информации, в результате вооруженного нападения погибли восемь человек.