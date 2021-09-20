Познер прокомментировал стрельбу в Пермском госуниверситете

Ведущий Первого канала Владимир Познер прокомментировал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек. Cлова журналиста приводит News.ru.

Телеведущий заявил, что случаи массовой стрельбы происходят во всем в мире и особые размеры это имеет в США. Познер отметил, что заранее будущего преступника не вычислить, так как «люди не ходят с вывеской на лбу "я потенциальный убийца"». «У многих людей тяжелая стрессовая жизнь. Некоторые не видят выхода, кроме как мстить обществу. И мстят, в частности, таким образом», — объяснил он.

Журналист подчеркнул, что не согласен с утверждением о том, что в России совершенно свободная продажа оружия. «Я, который хотел иметь охотничье ружье, должен был пройти медкомиссию и целый ряд других вещей. И только потом получил охотничий билет. Хотя являюсь вроде бы известным человеком. У нас очень строгие правила, носить оружие запрещено, кроме определенной категории лиц», — рассказал он.

Познер добавил, что является абсолютным противником идеи о том, что у россиян должно быть оружие для самообороны. По его мнению, в таком случае «люди перестреляют друг друга в таком количестве, будто это война».

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Минздрав России сообщил о шести погибших при вооруженном нападении в Перми, ранее была информация о восьми погибших. В ведомстве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.