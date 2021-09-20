Отец напавшего на пермский вуз рассказал о сыне

Отец Тимура Бекмансурова, совершившего нападение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), рассказал, что находится в шоке от случившегося. Его слова приводит RT.

Марат Бекмансуров, который, по предварительным данным, является военным, отметил, что находится в другом городе и ничего конкретного не может сказать, поскольку не знает, «что там правда». Он добавил, что должен приехать в Пермь, чтобы пройти допрос. «Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал», — заявил мужчина.

Он также сказал, что узнал о случившемся от своей матери, а потом позвонил бывшей жене — матери Бекмансурова, которая находится в полиции на допросе. «Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — отметил отец напавшего.

Марат добавил, что, сколько не общался с сыном, тот был увлечен «только компьютером» и не хотел ходить гулять.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, число погибших при нападении на вуз выросло до восьми. 18-летний напавший Тимур Бекмансуров был ранен при задержании, он сейчас в больнице.

