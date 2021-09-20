Психологи рассказали о личности устроившего стрельбу в пермском вузе

Мотивы устроившего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студента Тимура Бекмансурова нельзя полностью списать на психический диагноз. Его мотивы сложнее, считает доктор психологических наук, академик Российской академии образования (РАО), профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов. О личности Бекмансурова он порассуждал в разговоре с «Лентой.ру».

Очень показательным является дневник и записи студента, в которых четко показано, что перед нами интеллектуально сохранный человек. Глубинные мотивы его действий никто никогда не раскроет, это я могу вам сказать абсолютно точно, потому что их он не знает сам Александр Асмолов психолог

По словам Асмолова, устроивший стрельбу Бекмансуров тщательно продумал план нападения. Психолог отметил, что у преступника большой «потенциал ненависти». Списать такое поведение и такую агрессию студента на какой-либо психический диагноз — невозможно, считает специалист.

«Вряд ли его ненависть к миру и его ненависть к людям можно объяснить теми или иными отклонениями психики», — рассказал Асмолов.

Диагноз Бекмансурову поставят посмертно

Для того чтобы сделать заключение, психиатрам предстоит изучить множество материалов. Они детально изучат вещи Бекмансурова — записи, дневники, — а также побеседуют с его родственниками и близкими. Об этом «Ленте.ру» рассказал психолог, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов.

В 80 процентах случаев у совершивших массовые убийства преступников диагностируют шизофрению, маниакально-депрессивный психоз и асоциальное расстройство личности, отметил специалист.

Есть целая область в психиатрии — посмертная биопсия суицидентов и убитых тоже. Манифест он составил, текст тоже будут анализировать, и по всему этому поставят диагноз Сергей Ениколопов психолог

Также он заявил, что вычислять людей, склонных к агрессивному поведению, можно и до того, как они совершат преступление. По мнению Ениколопова, этим должны заниматься школьные психологи. Однако пока в российских школах нет соответствующих методик, отметил он.

«Требуется исследовательская работа, создание методик, это не просто там пришел, увидел и сказал, что все в порядке», — констатировал Ениколопов.

Нужных профессионалов в стране нет

Александр Асмолов согласился, что в школах и других учебных заведениях необходимо проводить диагностику склонных к «неконтролируемому импульсивному поведению» студентов. По его словам, на данный момент она фактически не используется из-за невысокой квалификации специалистов в учебных заведениях.

Нужно, чтобы в школах были психологи, владеющие диагностикой подобного рода неконтролируемого импульсивного поведения. Таких профессионалов в нашей стране нет. Ключ к созданию такой диагностики — это усиление программ профессиональной подготовки психологов в России Александр Асмолов психолог

Стрельба в ПГНИУ произошла утром в понедельник, 20 сентября. Шесть человек погибли, еще 20 пострадали. Стрелявшим оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. Он был ранен при задержании и умер в больнице во время операции.

6 человек погибли в результате нападения Тимура Бекмансурова на пермский вуз

Перед нападением Бекмансуров оставил сообщение на своей странице в социальной сети. Он признался, что давно готовился к массовому убийству и собирал деньги на покупку огнестрельного оружия.

11 мая аналогичное преступление совершил студент Ильназ Галявиев. Он напал на гимназии №175 в Казани, в которой учился. В результате погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Мотивом расправы в казанской школе Галявиев назвал ненависть. Позже он заявил, что раскаивается и признает свою вину.

Психолог Александр Асмолов, комментируя в интервью «Ленте.ру» поступок Галявиева, отмечал, что конфликт стал нормой поведения у подростков. «За этим стоит немало причин, привести одну или две из них явно недостаточно, потому что ситуация требует строгого и очень серьезного анализа», — говорил он.