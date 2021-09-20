Раскрыты подробности о семье напавшего на пермский вуз

Отец напавшего на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова служил в горячих точках. Такие подробности раскрыли знакомые семьи Telegram-каналу «Подъем».

Родители устроившего стрельбу в вузе давно в разводе. В Пермь Бекмансуров вместе с матерью переехал восемь лет назад.

«Тимур рос лет до десяти в Удмуртии, никто не мог предположить, что он такое сделает. У него мама хорошая. А папе всю жизнь хотелось как-то геройствовать, он во все горячие точки просился», — рассказали знакомые. Также они добавили, что атаковавший вуз был «совершенно тихим и спокойным мальчиком».

Агрессивного поведения и отклонений за ним не наблюдалось, резюмировали собеседники канала.

Ранее отец Тимура Бекмансурова, совершившего нападение в ПГНИУ, рассказал, что он в шоке от случившегося. По его словам, сын был увлечен «только компьютером» и не хотел гулять.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Возбуждено уголовное дело. Шесть человек погибли. 18-летний стрелок был ранен при задержании и умер в больнице во время операции.