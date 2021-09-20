Опубликовано видео с места стрельбы в Пермском госуниверситете

Работа экспертов и следователей на месте стрельбы в Перми попала на видео

Обстановка на месте стрельбы в Пермском госуниверситете попала на видео. Ролик в понедельник, 20 сентября, в своем YouTube-канале опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видны машины скорой помощи и сотрудников полиции, которые дежурят на месте ЧП. Кинологи с собаками обходят помещения в поисках возможных взрывчатых веществ, эксперты-криминалисты исследуют оставшиеся после стрельбы материалы. В помещении заметны битые стекла и следы от пуль, на ступеньках находится кровь погибших и раненых.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.

В результате случившегося восемь человек погибли, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них была госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Стрелок был обезврежен прибывшим сотрудником полиции. Он жив и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.