В соцсетях появились фейки о нападениях в ТЦ после стрельбы в Перми

Власти Пермского края заявили о появлении в соцсетях фейков о нападениях после стрельбы

Власти Пермского края заявили, что в социальных сетях появились недостоверные сообщения, связанные с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве попросили граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. «В случае происшествий звоните 112», — прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае объявили 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном университете. С таким заявлением выступил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Утром 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. По предварительным данным, его совершил 18-летний молодой человек — перед нападением он оставил сообщение в соцсети. В послании подозреваемый отметил, что не является экстремистом, а его преступление — не теракт. По последним данным, в результате вооруженного нападения погибли восемь человек, сам стрелявший был ранен при задержании и находится в реанимации.