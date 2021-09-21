Опубликовано видео со стрельбой по машинам напавшего на пермский вуз

Напавший на пермский вуз устроил стрельбу по проезжающим мимо машинам и попал на видео

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете (ПГНИУ) попал на видео, когда стрелял по проезжающим около вуза машинам. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой человек с ружьем и в каске выходит на дорогу около университета и стреляет в лобовое стекло движущейся навстречу ему машины.

Отмечается, что водитель не пострадал.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Минздрав России сообщил о шести погибших. В ведомстве отметили, что 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.