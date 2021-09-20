Прокуратура проверит круг общения пермского стрелка

В Пермском крае прокуратура установит причины и условия, толкнувшие 18-летнего студента Тимура Бекмансурова на преступление. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники надзорного ведомства изучат его образ жизни и круг общения.

Ранее на кадры попал обыск в квартире нападавшего. На записи видна комната, в которой проживал преступник. На кровати разложены коробки из-под патронов, подствольный упор и чехол. Рядом с кроватью стоит оружейный сейф, в котором находится комплект для чистки стволов. Здесь же монитор и компьютер Бекмансурова.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, еще 28 пострадали.

Информация о состоянии Бекмансурова после его задержания противоречива. Одни источники сообщали, что россиянин скончался во время операции и ему проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В то же время Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет России заявлял, что пермский стрелок жив. По данным Baza, он находится в отделении реанимации местной больницы.

