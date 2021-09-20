Обыск в квартире пермского стрелка попал на видео

Коробки из-под патронов и оружейный сейф в комнате пермского стрелка попали на видео

Обыск в квартире устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете 18-летнего Тимура Бекмансурова попал на видео. Ролик в понедельник, 20 сентября, публикует Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видна комната, в которой проживал преступник. На кровати разложены коробки из-под патронов, подствольный упор и чехол. Рядом с кроватью стоит оружейный сейф, в котором находится комплект для чистки стволов. Здесь же монитор и компьютер, которым пользовался Бекмансуров.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.