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Опубликован полный список пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

РЕН ТВ опубликовал полный список пострадавших при взрыве газа в Ногинске
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Фото: ГУ МЧС по Московской области / РИА Новости

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полный список из девяти пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске.

Ранее был обнародован список из семи человек. Сейчас к нему прибавились еще два имени — Нина Хамис (1940 года рождения) и Вьюгов Анатолий (1951 года рождения). Какие травмы они получили, не уточняется.

Как сообщал Telegram-канал LifeShot, в результате аварии пострадали 44-летняя Наталья Ефименко (ушиб голени), 40-летний Геннадий Абрамчнко (госпитализирован в нейрохирургическое отделение), 65-летняя Вера Кузнецова (ушиб голеностопа), 64-летний Василий Сыпящук (находится в тяжелом состоянии в реанимации) и 43-летняя Наталья Петина (госпитализирована в нейрохирургическое отделение). Также пострадали два ребенка.

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел утром 8 сентября. Причиной мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее из-под завалов достали еще одно тело.

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