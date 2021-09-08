Тело погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Подмосковье

Тело одного погибшего извлечено из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В 11:20 из-под завалов извлечено тело погибшего мужчины», — заявил собеседник агентства.
Взрыв бытового газа в Ногинске произошел рано утром 8 сентября. По данным МЧС, пострадали девять человек также сообщалось о двух погибших. Известно, что под завалами могло находиться три человека.
По предварительным данным, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться.