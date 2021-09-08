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Масштабы разрушений после взрыва в доме в Ногинске показали с воздуха

Опубликовано видео с масштабами разрушений после взрыва в доме в подмосковном Ногинске
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Масштабы разрушений после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске сняли на видео. Его публикует Telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, что после ЧП разрушена четверть дома. В левой части здания полностью обрушены четыре этажа — там отсутствуют полы и потолки, мебель упала вниз.

Взрыв бытового газа произошел в Ногинске рано утром в среду, 8 сентября. В результате ЧП погибли два человека. В МЧС сообщили о девяти пострадавших. По предварительным данным, причиной аварии мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться.

На видео попал момент взрыва. На кадрах видно, как после вспышки часть фасада жилого дома обрушивается.

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