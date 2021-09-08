Выжившая после взрыва в доме в Подмосковье девочка попала на видео

Выжившую в уничтоженной взрывом квартире в Ногинске девочку сняли на видео

Очевидцы засняли на видео спасение маленькой девочки, которая выжила после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Ролик опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно, что девочка находится в разрушенной квартире на третьем этаже и сидит на самом краю. Стоящие внизу мужчины говорят ей: «Девочка, сиди, вот так вот сиди». Ребенок также разговаривает с кем-то, кого не видно в кадре.

По данным издания Baza, ребенка спасли и госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

По данным «Комсомольской правды», вся семья девочки выжила. Ее отец, мать и старшая сестра госпитализированы с различными травмами, однако их жизни ничего не угрожает.

Взрыв в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел рано утром в среду, 8 сентября. Повреждено минимум 30 квартир, всех жильцов эвакуировали. По данным МЧС, пострадали девять человек. Еще двое погибли.