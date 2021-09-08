Опубликован список пострадавших при взрыве в жилом доме в Подмосковье

LifeShot опубликовал список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Telegram-канал LifeShot опубликовал список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, в котором указаны семь человек.

По данным канала, пострадали 44-летняя Наталья Ефименко (получила ушиб голени), 40-летний Геннадий Абрамченко (госпитализирован в нейрохирургическое отделение), 65-летняя Вера Кузнецова (ушиб голеностопа), 64-летний Василий Сыпящук (находится в тяжелом состоянии в реанимации) и 43-летняя Наталья Петина (госпитализирована в нейрохирургическое отделение).

Среди пострадавших также двое детей — пятилетняя и десятилетняя девочки. Младшая из них получила ушиб грудной клетки и позвоночника, травмы второй не уточняются.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при взрыве пострадали девять человек, в том числе двое детей, передает РИА Новости.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь из-за холода. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Известно о гибели двоих человек.