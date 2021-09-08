Названа возможная причина взрыва газа в Ногинске

Причиной взрыва в Ногинске мог стать газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреться

Причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв произошел рано утром в среду, 8 сентября. По данным источника агентства, в результате ЧП повреждены 30 квартир. В настоящее время все жильцы эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.

Девять человек пострадали и доставлены в больницу после взрыва, рассказали ТАСС в МЧС. Еще двое погибли.