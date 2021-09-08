Россия
 
Последние новости
Премьер Польши заявил о желании России превратить соседей в марионетки
В Москве нашли труп с запиской 
Россияне заподозрили загрязнение реки при добыче золота
Пьяный мужчина сделал предложение с пластиковым кольцом и довел невесту до слез
Весившая 254 килограмма женщина нашла хобби и сбросила 101 килограмм за год
Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России
Россияне назвали идеальные места для летнего отдыха
В России резко ухудшилась ситуация с банкротством
Белорус бросил в милицейский автобус пивной бокал и получил два года колонии
Отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней
Новости партнеров
Прослушать новость

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа

В подмосковном городе Ногинск произошел взрыв бытового газа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ТАСС

В подмосковном городе Ногинске в жилом доме на улице 28 июня произошел взрыв бытового газа, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщили в МЧС России, передаетТАСС.

Пострадали девять человек, двое погибли

В Следственном комитете сообщили, что в результате взрыва погибли два человека. По данным МЧС, еще девять россиян пострадали. В подмосковном Минздраве подтвердили госпитализацию восьми человек, среди них двое детей — их доставили в Ногинскую больницу. В ведомстве добавили, что шестеро взрослых находятся в состоянии средней тяжести, двое детей получают помощь амбулаторно.

Момент взрыва попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва бытового газа — после вспышки часть фасада жилого дома обрушивается. На другой видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что два этажа дома полностью разрушены, там работают спасатели. Вокруг здания разбросаны обломки, окна многих квартир выбиты.

В Telegram-канале «Говорит Москва» опубликованы фотографии дома после взрыва. Из-за аварии взорвался фасад одной из квартир. На кадре видно, что внутри, посреди обломков, сидит маленький ребенок.

Взрыв произошел в квартире, где проживала многодетная семья

По данным источника ТАСС, авария произошла в квартире на третьем этаже, где жила многодетная семья. Пятилетнего ребенка, который находился среди обломков, спустили вниз спасатели. Момент эвакуации публикует Baza в своем Telegram-канале.

Источник агентства также сообщил, что причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный ночью газ для обогрева квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Момент взрыва в Подмосковье попал на видео