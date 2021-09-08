В еще одном российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

В Екатеринбурге в районе Уралмаш произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе города, передает ТАСС.

По данным службы, взрыв произошел на улице Индустрии 57/2. Информация уточняется.

Как сообщает издание E1, по данным очевидцев, взрыв произошел в квартире на первом этаже. Местная жительница рассказала, что жильцов эвакуировали.

«Сидела дома, услышала громкий хлопок. В подъезде вырвало входную дверь, в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки», — сказала россиянка. По словам соседей, газ взорвался в неблагополучной квартире, на ее хозяина поступало много жалоб. Возгорания после взрыва не последовало.

Источник E1 рассказал, что при взрыве пострадал 33-летний мужчина, он получил ожоги лица и конечностей, к нему вызывали реанимационную бригаду. Точное число пострадавших пока неизвестно. По данным источника «Комсомольской правды», пострадал один мужчина.

Дополнение: В МЧС подтвердили информацию о взрыве и одном пострадавшем, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что разрушений несущих конструкций жилого дома нет. Всего эвакуировали 36 человек.

Ранее 8 сентября взрыв газа в жилом доме произошел в подмосковном Ногинске. По данным Следственного комитета, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали источники ТАСС, пострадали девять человек. Всех остальных жильцов дома эвакуировали.