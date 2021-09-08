Количество пострадавших при взрыве газа в доме в Подмосковье вновь возросло

В результате взрыва газа в Ногинске пострадали девять человек, среди которых двое детей

После взрыва газа в жилом доме подмосковного Ногинска количество пострадавших вновь возросло — до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, в числе девяти пострадавших есть два ребенка. Есть также вероятность, что под завалами все еще остаются жители дома.

В девятиэтажном жилом доме в Ногинске утром в среду, 8 сентября, произошел взрыв бытового газа. В МЧС заявили, что были повреждены восемь квартир, рухнули стены первых четырех этажей.

На видеозаписи, появившейся в сети, были показаны обломки после взрыва: разбитые стекла и сломанные перекрытия дома.

По словам очевидца, до приезда спасателей люди пытались достать находившегося под завалами россиянина. Он добавил, что на месте происшествия все еще работают врачи, полицейские и спасатели.