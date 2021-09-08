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Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Подмосковье

Очевидец взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске рассказал о случившемся
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Кадр: Telegram-канал Mash

До приезда спасателей люди пытались достать находившегося под завалами россиянина. Об этом рассказал очевидец взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

«Во время взрыва [я] проснулся. (...) Четырех этажей тупо нету», — рассказал очевидец.

Он добавил, что после приезда спасателей под завалами оставались люди, в том числе дети.

Как рассказал россиянин, сейчас на месте происшествия работают врачи, сотрудники полиции и спасатели.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. По последним данным, пострадали пятеро россиян. В результате взрыва выбило окна соседних домов. По данным МЧС, в доме повреждено пять квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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