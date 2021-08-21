Два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Два человека погибли в результате взрыва в квартире на улице Малая Набережная в Москве

В результате взрыва в квартире дома на улице Малая Набережная на северо-западе Москвы погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ. По другой — взорвалась граната.

Сначала говорилось о том, что в результате ЧП погиб 14-летний подросток, а также двое пострадали: один взрослый и 12-летний мальчик. Позже прокуратура Москвы уточнила, что в автомобиле скорой помощи скончался еще один пострадавший — мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в августе при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб один человек, еще двое пострадали. Происшествие случилось в Пашковском районе города, взрыв газа спровоцировал пожар.