Россия
 
Последние новости
Российских водителей предупредили об изменениях в дорожных знаках
Эрдоган захотел увеличения поставок газа по «Турецкому потоку»
OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера»
Эрдоган прокомментировал ситуацию в Афганистане
Уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались на худрука Путину
«Спартак» потерял очки в матче с тульским «Арсеналом»
Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200
Россия пообещала жестко ответить на новые санкции США из-за ситуации с Навальным
Синоптики пообещали россиянам «погодное проклятие»
Новости партнеров
Прослушать новость

Два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Два человека погибли в результате взрыва в квартире на улице Малая Набережная в Москве
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В результате взрыва в квартире дома на улице Малая Набережная на северо-западе Москвы погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По одной из версий, в жилой квартире взорвался газ. По другой — взорвалась граната.

Сначала говорилось о том, что в результате ЧП погиб 14-летний подросток, а также двое пострадали: один взрослый и 12-летний мальчик. Позже прокуратура Москвы уточнила, что в автомобиле скорой помощи скончался еще один пострадавший — мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в августе при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре погиб один человек, еще двое пострадали. Происшествие случилось в Пашковском районе города, взрыв газа спровоцировал пожар.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трое россиян сгорели при пожаре в гостевом доме
Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме
В больнице Северной Осетии девять человек умерли из-за прорыва кислородной трубы