В российской больнице девять человек погибли из-за прорыва кислородной трубы

В российской больнице из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород для больных, погибли девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. По данным канала, подача дыхательной смеси восстановлена по резервной схеме. Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее в многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за которого пострадали два человека. В результате взрыва бытового газа были повреждены межкомнатная и наружная стена, дальнейшего пожара не последовало.