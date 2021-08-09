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В российской больнице девять человек погибли из-за прорыва кислородной трубы

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В российской больнице из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород для больных, погибли девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. По данным канала, подача дыхательной смеси восстановлена по резервной схеме. Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее в многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за которого пострадали два человека. В результате взрыва бытового газа были повреждены межкомнатная и наружная стена, дальнейшего пожара не последовало.

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