Появились подробности об убившем двухлетнюю девочку из ружья россиянине

Жителя деревни Панарино Тульской области, который выстрелил из ружья в женщину с ребенком, убив таким образом двухлетнюю девочку, обезвредили соседи. Подробности появились у источника ТАСС в экстренных службах региона.

«Когда соседи услышали выстрелы, то выбежали и повалили на землю стрелявшего мужчину, они отобрали у него ружье, выбросили в сторону и вызвали полицию», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что сам россиянин ушел на огород и заперся в хозяйственной постройке, там его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Источник отметил, что мужчина выстрелил минимум два раза, первый — в воздух, второй — не прицеливаясь, и попал в женщину с ребенком. После первого выстрела он вернулся в дом, предположительно, перезарядить ружье.

«Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети, чем оскорбили его. Женщина с ребенком случайно проходили мимо», — заключил он.

Вечером 8 августа в деревне Панарино пьяный 69-летний мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») и части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»).