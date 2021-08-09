Пьяный россиянин застрелил двухлетнюю девочку из-за «обидных слов»

В Тульской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следователей, вечером 8 августа в деревне Панарино пьяный 69-летний россиянин выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, у которой на руках была маленькая дочь.

Мужчина застрелил девочку, попав ей в голову. Она скончалась на месте. Женщина получила ранение и госпитализирована. Как рассказал источник телеканала, россиянин открыл стрельбу из-за «обидных слов» детей.

Россиянка с детьми шла мимо дома подозреваемого. Те сказали пенсионеру что-то обидное, после чего он ушел в дом. Затем мужчина вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». В ближайшее время будет решен вопрос о заключении пенсионера под стражу. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей.

В феврале 33-летний житель Читы выстрелил в дверь соседей из ружья после ссоры из-за шумного ремонта в их квартире. В этот момент за дверью стояла девятилетняя школьница, она скончалась на месте. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.