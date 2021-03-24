Военные застрелили семилетнюю девочку в собственном доме

Военные в Мьянме во время рейда застрелили семилетнюю девочку в ее собственном доме. О произошедшем «Би-би-си» рассказала семья ребенка.

По словам старшей сестры погибшей, военные выбили дверь в их дом и спросили у отца, укрывает ли он кого-то. Когда он ответил отрицательно, военные отказались верить ему на слово и начали обыскивать дом. В определенный момент семилетняя Кхин Мио Чит побежала к своему отцу, чтобы сесть к нему на колени. Военные открыли по ней огонь и убили ребенка.

Девочка стала самой юной жертвой силового подавления продолжающихся в стране протестов. По данным военных, всего в ходе демонстраций было убито 164 человека, в то время как оппозиционная Ассоциация помощи политзаключенным сообщает о по крайней мере 261 убитом.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами. По данным правозащитников, не менее 60 человек погибли за все время демонстраций, более двух тысяч арестованы.