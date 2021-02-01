В Мьянме задержали президента и начали военный переворот

Президента Мьянмы Вин Мьин и главу правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД, задержали. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт.

По его данным, Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители партии были задержаны рано утром 1 февраля. В Twitter агентства AFP уточняется, что это сделали военные.

«Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом», — заявил Ньюнт. Он предположил, что его тоже вскоре задержат. Позже пресс-секретарь НЛД уточнил, что военные находятся в процессе организации государственного переворота.

«Би-Би-Си» пишет, что в столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. По словам корреспондента издания, на улицах Нейпьидо и крупнейшего города Янгон замечены солдаты.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли всеобщие выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

Мьянма находилась во власти военных с 1988 до 2011 года. Осенью 2015-го оппозиционная партия НЛД во главе с Аун Сан Су Чжи одержала безоговорочную победу на парламентских выборах, получив таким образом право формировать новое правительство.

Аун Сан Су Чжи провела около 15 лет под домашним арестом. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии мира.