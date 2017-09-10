Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня

Повстанцы рохинджа объявили, что в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня сроком на месяц, чтобы необходимая помощь могла быть доставлена на северо-запад Мьянмы. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает The Guardian.

«Араканская армия солидарности рохинджа» призвала все заинтересованные стороны возобновить гуманитарную помощь жертвам кризиса «вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности».

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Ситуация в Мьянме обострилась после того, как 25 августа повстанцы атаковали несколько постов полиции и армейских баз правительства. Затем начались ожесточенные столкновения, жертвами которых стали, по меньшей мере, 400 человек.

В начале сентября стало известно, что власти Мьянмы устанавливают минные заграждения на границе с соседней Бангладеш, чтобы не позволить беженцам-рохинджа вернуться на территорию страны.

Рохинджа — исповедующее ислам этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).