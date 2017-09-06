Мьянма заминировала свою границу в попытке уберечься от беженцев-рохинджа

Власти Мьянмы устанавливают минные заграждения на границе с Бангладеш, чтобы не дать вернуться беженцам-рохинджа. Об этом агентству Reuters в среду, 6 сентября, рассказал источник в правительстве соседнего Бангладеш.

Собеседник агентства уточнил, что процесс минирования территории вдоль забора с колючей проволокой длится уже третий день. По данным источников, власти Бангладеш узнали об этом в основном благодаря фотографиям и данным информаторов.

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«Наши силы также видели на стороне Мьянмы три-четыре группы, устанавливающие что-то в землю. Впоследствии наши информаторы подтвердили, что те минировали территорию», — сообщил источник.

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападение на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам.