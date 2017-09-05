Кадыров пожаловался на искажение его слов о позиции России по Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что в интернете исказили его слова о готовности оспорить позицию российского руководства по событиям в Мьянме, где происходят столкновения между мусульманами-рохинджа и силовиками.

«Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора», — указал политик.

По словам Кадырова, все, кто слышал его выступление, знают, что и как он сказал. «Я абсолютно уверен, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать мерам, направленным на оказание помощи угнетенным», — добавил руководитель республики.

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В заключение он снова заявил о поддержке президента России Владимира Путина, назвав себя его верным пехотинцем.

4 сентября Кадыров прокомментировал убийства представителей рохинджа в Мьянме. В видео (с 6:35) глава Чечни заявил следующее: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня есть свое видение, своя позиция». После этого он выразил уверенность, что сегодня «никто не будет поддерживать убийц и насильников».

Первоначально в Кремле отказались оценивать слова политика, однако затем Владимир Путин сообщил, что не видит в них антиправительственных настроений.