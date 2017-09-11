Мусульмане Мьянмы осудили нападения боевиков-рохинджа

Всемусульманская исламская религиозная организация (ВИРО) Мьянмы осудила атаки «Араканской армии спасения рохинджа» в западном штате Ракхайн и призвала повстанцев к сотрудничеству с властями ради мира и стабильности. Заявление организации в понедельник распространил правительственный комитет по информационной политике Мьянмы, передает РИА Новости.

«ВИРО выступает полностью против терроризма и никогда не приемлет его распространение», — говорится в заявлении.

10 сентября повстанцы-рохинджа в одностороннем порядке ввели режим прекращения огня сроком на месяц, чтобы все заинтересованные стороны смогли возобновить гуманитарную помощь жертвам кризиса «вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности».

Ситуация в Мьянме обострилась после того, как 25 августа повстанцы атаковали несколько постов полиции и армейских баз правительства. Затем начались ожесточенные столкновения, жертвами которых стали, по меньшей мере, 400 человек.

Рохинджа — исповедующее ислам этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).