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Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку рохинджа

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку народа рохинджа. Об этом он в воскресенье, 10 сентября, написал в своем Instagram.

Он отметил, что неделю назад в Грозном состоялся общероссийский митинг, в котором приняли участие более миллиона человек. По его словам, «голос участников митинга услышали во всех уголках мира», главы многих стран потребовали от Мьянмы впустить в страну наблюдателей ООН, в лагеря беженцев начала поступать гуманитарная помощь.

«Весь цивилизованный мир дал понять властям Мьянмы, что такое отношение к народу, независимо от религиозной принадлежности, недопустимо. Однако в разных городах России звучат призывы провести новые митинги. С какой целью?» — написал глава Чечни. По его словам, судьба рохинджа уже стала вопросом номер один мировой повестки, и никакой необходимости в публичных акциях больше нет.

«Я обращаюсь к своим братьям и сестрам — мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах. Сейчас рохинджа нужна гуманитарная поддержка. Мы ее оказываем и призываем всех, кто может, внести посильную лепту в это благое дело», — заявил политик.

Ранее 10 сентября в Санкт-Петербурге были задержаны более сотни участников несанкционированного митинга в поддержку рохинджа. 4 сентября аналогичная акция прошла в Грозном, днем ранее — в Москве возле посольства Мьянмы.

Рохинджа — этническое меньшинство, исповедующее ислам, компактно проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны дискриминируют их. Представители народности не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении, им отказано в предоставлении гражданства.

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