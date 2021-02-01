В Мьянме ввели режим ЧП на год

Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на один год. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

По его данным, соответствующие заявление транслировалось по армейскому телеканалу.

Reuters уточняет, что решение было принято военными из-за фальсификаций на парламентских выборах. Они также сообщили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

Ранее стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.