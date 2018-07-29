Наводнения оставили без домов тысячи жителей Мьянмы

Около 50 тысяч жителей Мьянмы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Об этом сообщает Reuters.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный. Всего от стихии могут пострадать около 100 тысяч человек.

Из-за ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны. В центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Также пострадал западный штат Ракхайн. Многие деревни в этих районах оказались полностью затопленными.

Одно из сильнейших наводнений в Мьянме произошло в 2015 году. Его жертвами стали 100 человек, более 330 тысяч жителей были эвакуированы.

В июле более 100 человек погибли из-за наводнений и оползней в Японии, вызванных сильными ливнями. Дожди превысили июльскую норму в три раза, отмечает телеканал. Двум миллионам жителей приказали эвакуироваться.

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